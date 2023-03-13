Прием в первые классы в школах Иркутска теперь можно начать раньше 1 апреля

Не позднее 1 апреля жители Иркутской области смогут начать запись своих детей в школы Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Не позднее чем с 1 апреля жители Иркутской области смогут начать записывать своих детей в школы. Об этом сообщил министр образования региона Максим Парфенов в ходе прямого эфира.

-Школы могут начать прием заявлений уже в марте, но только после того, как местные администрации издадут акт о закреплении за школами определенных территорий. Эти документы должны быть размещены на сайтах образовательных организаций не позднее 15 марта, - пояснил Парфенов.

Первый этап приема документов в школы продлится до 30 июня. В этот срок школы будут принимать заявления от родителей детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления.

Следующий этап будет длиться с 6 июля по 5 сентября. В этот период родители смогут подавать заявления вне зависимости от места проживания. Зачислять детей будут на уже оставшиеся места после первого этапа.

Подать документы для записи ребенка в первый класс можно подать либо лично, либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что неиспользуемые здания перинатального центра в Ангарске займет медицинский колледж. Также ранее стало известно, что около ста детей-сирот переедут в новое жилье в Ангарске.