В Братске 12 марта 2023 года мужчина изрезал ножом свою сожительницу

Все произошло в пьяной ссоре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске мужчина обвиняется в покушении на убийство своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-Обвинение предъявили 56-летнему мужчине. По данным следствия, 12 марта в Братске по улице Мира мужчина в ходе пьяной ссоры нанес множество ударов ножом своей 66-летней сожительнице, - говорят в следкоме.

Женщину в бессознательном состоянии доставили в больнице, врачи пытаются ее спасти. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что житель Шелехова погиб на пожаре в многоквартирном доме 11 марта. Во время тушения было эвакуировано 19 жителей. Также стало известно, что школьников из Иркутской области, спасших беременную женщину и детей, наградят в Москве.