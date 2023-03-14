Жителя Томска задержали при попытке мошенничества на 15 млн рублей в Иркутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутске сотрудники ФСБ задержали мошенника, который пытался обманом похитить 15 000 000 рублей. В качестве жертвы житель Томска выбрал руководителя крупной в Приангарье строительной фирмы. Он знал, что Федеральная антимонопольная служба России внесла компанию потерпевшего в реестр недобросовестных поставщиков, из-за того, что с ней был расторгнут госконтракт по ремонту аэропорта в Братске. Аферист же уверял гендиректора в том, что у него имеются необходимые «связи» в Арбитражном суде Москвы, которые помогут отменить решение УФАС. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- За заведомо невыполнимые действия по решению вопроса в суде преступник потребовал 15 миллионов рублей. При передаче части денежных средств в размере 10 миллионов мошенника задержали оперативники УФСБ, - рассказали в ведомстве.

Судьбу преступника решил Куйбышевский районный суд Иркутска. Ему огласили обвинительный приговор по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». С учетом мнения прокурора жителю Томска назначили 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Осужденный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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