На территории Иркутской области в 2023 году благоустроят 179 пространств. Фото: ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России»

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в Приангарье появится сразу 179 новых благоустроенных пространств. К работам приступят во втором квартале, сообщают на официальном сайте Министерства строительства России.

- 83 общественные и 96 дворовых территорий облагородят в этом году в 78 муниципальных образованиях Иркутской области. Больше всего парков, скверов, аллей и дворов модернизируют в Иркутске, Ангарске и Братске, - рассказала заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Маргарита Жаркова.

Также в текущем году Приангарье получит из федерального бюджета 510 миллионов рублей в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Речь идет об улице Интернациональной в Усолье-Сибирском, городском парке «Тулунчик» в Тулуне, центральном парке культуры и отдыха в Черемхово, улице Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз» в Бодайбо, центре города Железногорска-Илимского, а также о создании кольцевого бульвара «Теплая Зима» в Зиме.

Напомним, как ранее стало известно «Комсомолке», 783,04 миллиона рублей выделят из бюджета Иркутской области в 2023 году на предоставление ежеквартального детского пособия малообеспеченным семьям. Эта дополнительная мера соцподдержки в нашем регионе существует с 2008 года и предназначена для детей до 16 лет или еще не окончивших школу. При этом среднедушевой доход на всех членов семьи не должен превышать прожиточный минимум.

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