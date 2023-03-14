Прокуратура обнаружила махинации с теплоснабжением Киренска на 1,8 млрд рублей
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Прокуратура Иркутской области провела проверку исполнения законодательства при реализации проекта по реконструкции системы теплоснабжения «Правого берега» города Киренска с переводом теплоисточников на биотопливо и финансированием на сумму более 1,8 млрд рублей. Однако вскрылись любопытные подробности.
- В 2022 году администрация Киренского городского поселения объявила конкурс для подбора теплоснабжающих компаний с целью реализации проекта. Одним из участников заявлено Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Аларском районе, предоставившее необходимый пакет документов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры иркутской области.
Правоохранители выяснили, что Общество фактически не работает, а для участия в конкурсе были представлены подложные банковские справки о наличии на счетах организации более 150 млн рублей. Юрлицо было фиктивно создано по паспорту жительницы региона за вознаграждение в 5000 рублей. Женщина даже не имела представления о том, что якобы руководит фирмой. По материалам прокуратуры были возбуждены уголовные дела о незаконном создании компании для участия в концессионном соглашении. Ведется расследование.
Напомним, в Иркутске сотрудники ФСБ задержали мошенника, который пытался обманом похитить 15 000 000 рублей. В качестве жертвы житель Томска выбрал руководителя крупной в Приангарье строительной фирмы.
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