13 человек спасли из горящей пятиэтажки в Черемхово ночью 14 марта Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Этой ночью в Черемхово спасатели выезжали на тушение пятиэтажки на улице Горького. В четвертом часу загорелась пятикомнатная квартира на четвертом этаже. Хозяйка вместе с двумя маленькими детьми вовремя успела выбраться. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- С нижних этажей спаслись 22 человека, а вот жильцы верхних этажей оказались отрезанными от пути эвакуации сильным дымом, - рассказали в ведомстве. - Прибывшие пожарные с помощью специальных устройств спасли по лестничным маршам десять человек и еще троих сняли из окон по автолестнице.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Точную причину распространения огня в квартире предстоит выяснить экспертам, однако хозяйка призналась дознавателям, что могла забыть выключить утюг.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск» рассказывала о страшном взрыве в пятиэтажке в поселке Антипиха Забайкальского края. Оказалось, на верхних этажах взорвался бытовой газ. Были спасены, в том числе из-под завалов бетонных плит и кирпича, 12 человек. Чудом обошлось без погибших. Но история, которая произошла с одной из жительниц того самого дома заставляет поверить в мистику.

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