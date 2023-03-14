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НовостиОбщество14 марта 2023 6:10

На Богучанском водохранилище предприятия Иркутской области начнут вылов рыбы

Выделено 199,6 тонн плотвы, 119,6 тонн окуня, 9,65 тонн ельца, 14,38 тонн щуки
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
На Богучанском водохранилище предприятия Иркутской области начнут вылов рыбы

На Богучанском водохранилище предприятия Иркутской области начнут вылов рыбы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шесть рыбодобывающих предприятий Иркутской области заключили с министерством сельского хозяйства Иркутской области договоры на пользование водными биоресурсами Богучанского водохранилища в 2023 году. Для компаний будет выделено 199,6 тонн плотвы, 119,6 тонн окуня, 9,65 тонн ельца, 14,38 тонн щуки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу минсельхоз региона.

- Открытие промышленного рыболовства на Богучанском водохранилище в границах Иркутской области позволит увеличить количество рыбы на рынке сельскохозяйственной продукции, даст возможность организовать новые рабочие места для людей, задействованных в сфере рыболовства, переработки, - подчеркнул глава минсельхоза Иркутской области Илья Сумароков.

Напомним, спикер областного парламента Александр Ведерников поручил в кратчайшие сроки довести муниципалитетам средства на содержание дорог, входящих в транспортный каркас. Около 1,9 миллиарда рублей получили территории региона после того, как были внесены изменения в бюджет региона. Сейчас продолжается работа по подписанию соответствующих соглашений, уже заключены 16. Еще 18 муниципалитетов заключат соглашения до 15 марта.

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