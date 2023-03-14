На Богучанском водохранилище предприятия Иркутской области начнут вылов рыбы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шесть рыбодобывающих предприятий Иркутской области заключили с министерством сельского хозяйства Иркутской области договоры на пользование водными биоресурсами Богучанского водохранилища в 2023 году. Для компаний будет выделено 199,6 тонн плотвы, 119,6 тонн окуня, 9,65 тонн ельца, 14,38 тонн щуки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу минсельхоз региона.

- Открытие промышленного рыболовства на Богучанском водохранилище в границах Иркутской области позволит увеличить количество рыбы на рынке сельскохозяйственной продукции, даст возможность организовать новые рабочие места для людей, задействованных в сфере рыболовства, переработки, - подчеркнул глава минсельхоза Иркутской области Илья Сумароков.

Напомним, спикер областного парламента Александр Ведерников поручил в кратчайшие сроки довести муниципалитетам средства на содержание дорог, входящих в транспортный каркас. Около 1,9 миллиарда рублей получили территории региона после того, как были внесены изменения в бюджет региона. Сейчас продолжается работа по подписанию соответствующих соглашений, уже заключены 16. Еще 18 муниципалитетов заключат соглашения до 15 марта.

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