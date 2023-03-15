Губернатор Иркутской области опубликовал видео с мобилизованными из полка № 1439

Заместитель губернатора Иркутской области Сергей Довгалюк продолжает работать на территории ДНР. Он доставил бойцам стрелкового подразделения новую партию гуманитарной помощи. Об этом в соцсетях рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

- Вы часто спрашиваете в комментариях о ребятах из этого полка. Сергей Владимирович передал им мобильную баню и спецоборудование, - подчеркнул губернатор. - Квадрокоптеры, тепловизоры. Уверен, все это поможет бойцам. Безусловно, Сергей Владимирович пообщался с ребятами, выслушал их пожелания. Ответил на вопросы военнослужащих. Парни не скрывают, ситуация не простая. Но они держатся. Чувствуют помощь и поддержку не только своих родных и близких, но и всех жителей области.

Напомним, ранее в Иркутске трагически завершились поиски без вести пропавшего 39-летнего мужчины. В полицию обратился его брат. Мужчина рассказал, что в последний раз видел родственника в прошлом году. После нескольких месяцев поисков следователи СК завели уголовное дело. Выяснилось, что иркутянин исчез неспроста...

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