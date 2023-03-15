«КамАЗ» слетел с моста и опрокинулся после ДТП в Нижнеилимском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИББД призывают водителей Приангарья быть предельно внимательными на дорогах, а также при наличии возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Из-за капризов погоды на дорогах региона увеличилось количество ДТП. Так, вечером 14 марта на 3-м километре трассы «Железногорск-Суворовский» столкнулись «Нива» и «КамАЗ». От удара грузовик слетел с моста и перевернулся.

- В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 34-летнему водителю большегруза и 22-летней пассажирке отечественного внедорожника, - сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейским предстоит выяснить все причины и условия произошедшей аварии.

Напомним, ранее в Иркутске трагически завершились поиски без вести пропавшего 39-летнего мужчины. В полицию обратился его брат. Мужчина рассказал, что в последний раз видел родственника в прошлом году. После нескольких месяцев поисков следователи СК завели уголовное дело. Выяснилось, что иркутянин исчез неспроста...

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