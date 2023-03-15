Горячая вода в мкрн Зеленый в Иркутске соответствует нормативным показателям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областном центре специалисты взяли пробы горячей воды в жилых домах микрорайона Зеленый. Это связано с тем, что котельная, обслуживающая территорию, была передана на баланс администрации города в неудовлетворительном техническом состоянии. При этом объект работает с 1985-го года.

- При существующей проектной схеме произошло смешивание технологической воды с подаваемой на горячее водоснабжение, - уточнили в мэрии Иркутска. - В кратчайшие сроки ситуация была взята под контроль специалистами МУП «Водоканал» и сотрудниками комитета по управлению Правобережным округом. Проведены работы по промывке системы горячего водоснабжения и оборудования котельной.

Что касается результатов анализа воды в микрорайоне Зеленый, эксперты заключили, что пробы соответствуют норме.

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