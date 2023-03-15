С 1 марта многодетные семьи Иркутской области обязаны иметь пожарные извещатели Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье установка пожарных извещателей стала обязательной сразу для нескольких категорий семей. С 1 марта 2023 года приборами по обнаружению дыма должны быть оборудованы дома и квартиры, где проживают трое и более детей, а также люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении. Об этом нововведении напомнили в пресс-службе администрации Иркутска.

– В случае, если такая семья живет в квартире на условиях социального найма, оборудовать помещение будет муниципалитет. Если жилье приватизировано или находится в собственности, установить автономный пожарный извещатель обязан владелец, - рассказала начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Наталья Вирейкина.

Напомним, ранее власти Приангарья сообщили о введении дополнительных выплат к 9 мая в размере 10 000 рублей. Право на нее имеют 272 жителя региона. О каких категориях граждан идет речь, рассказываем подробнее в материале «КП»-Иркутск».

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Иркутянам, проживающим в квартирах по социальному найму, необходимо обращаться в комитеты по управлению округами по телефонам: Правобережный – 24-11-20, Свердловский – 52-03-50, Октябрьский – 52-02-48, Ленинский – 52-02-23.

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