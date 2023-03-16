В Иркутске с 15 марта 2023 года запустили маршрут №64. Фото: телеграм-канал депутата думы Иркутска Алексея Распутина

С 15 марта 2023 года в Иркутске запустили новый маршрут - №64. Об этом сообщил депутат думы Иркутска Алексей Распутин в своем телеграм-канале.

-Уважаемые жители предместья Рабочее! С 15 марта 2023 года перевозчик ООО «ИОТРАНС» официально приступил к обслуживанию маршрута №64 «СНТ "Кооператор" – мкр. Первомайский», - написал он.

Сейчас ведется прикатка, работают не все машины. В планах отправить на линию десять машин малого класса, добавил депутат в своем посте.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске в театре "Аистенок" с 20 по 22 марта пройдет фестиваль «Петрушкины каникулы. В фестивале поучаствуют 200 артистов 15-ти любительских театров Прибайкалья. Фестиваль будет посвящен 65-летию известного российского детского поэта и сказочника Андрея Усачева.

Также сообщалось, что в 2023 году благоустроят Русско-Амурский мемориальный комплекс в Иркутске.