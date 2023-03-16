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НовостиОбщество16 марта 2023 14:42

В учебный год 2023-2024 в школы Иркутска могут пойти почти 10 тысяч детей

Прием заявлений стартует 1 апреля
Елена СИНИЦА
В учебный год 2023-2024 в школы Иркутска могут пойти почти 10 тысяч детей

В учебный год 2023-2024 в школы Иркутска могут пойти почти 10 тысяч детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запись в первые классы на 2023-2024 учебный год начнется в школах Иркутска с 1 апреля. Общеобразовательные учреждения готовы принять почти 10 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-В школы будут зачислять с 1 апреля по 5 сентября. В 2023-2024 учебном году ожидается 9931 человек. Планируем сформировать 342 класса, – рассказала начальник департамента образования администрации Иркутска Анжела Головко.

Так, зачислять детей будут в два этапа. Первый - с 1 апреля по 30 июня. В это время подать заявления могут родители детей, проживающих на закрепленной за учреждением территории, а также родители льготников. В том случае, если у ребенка в школе учится брат или сестра, то вне зависимости от прописки его зачислят в эту же школу.

Вторая волна записи - для всех остальных - начнется 6 июля и завершится 5 сентября 2023 года.