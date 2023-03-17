15 ноября в Иркутске начнут реализовывать проект «Ледовый город – «Счастье чистой воды»

Проект «Ледовый город – «Счастье чистой воды» начнут воплощать в реальность в Иркутске с 15 ноября. Фото: администрация Иркутска.

Проект «Ледовый город – «Счастье чистой воды» начнут воплощать в реальность в Иркутске с 15 ноября. В рамках программы будут задействованы улица Урицкого, сквер им. Кирова, 130-й квартал и территория у Московских ворот. Вдоль маршрута для туристов «Зеленая линия» установят арт-объекты изо льда. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

Так, на улице Урицкого установят фотозоны, ледяные статуи, праздничное освещение. Рядом с домом быта зальют площадку для малышей, где они смогут покататься на коньках. Также там установят ярмарочные домики для торговли. А на противоположной стороне поставят ледяную сцену и платформу для показа зимней коллекции фестиваля «Этноподиум».

- К проведению мероприятий присоединятся иркутские театры: они покажут спектакли и представления для горожан, - рассказали в администрации. - Также обсудили «переезд» резиденции Деда Мороза со сквера имени Кирова и организацию открытой студии радиостанции под прозрачным куполом.

Также впервые на сквере им. Кирова могут залить каток. Кроме этого, там планируют обустроить танцплощадку, фуд-корт и прокат коньков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бросила маленького сына и исчезла: пропавшая женщина нашлась спустя 9 лет в Бурятии (подробнее)

Малышей вытаскивали через окно горящего дома: в Иркутске наградили героев, спасших шестерых людей из пожара (подробнее)