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НовостиПроисшествия17 марта 2023 3:39

Количество техногенных пожаров сократилось на 100 случаев в Иркутской области

1004 техногенных пожара зарегистрировано в Иркутской области в 2023 году
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
За несколько месяцев 2023 года спасатели зарегистрировали 1004 техногенных пожара.

За несколько месяцев 2023 года спасатели зарегистрировали 1004 техногенных пожара.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За несколько месяцев 2023 года спасатели зарегистрировали 1004 техногенных пожара. Стоит отметить, что 668 возгораний произошли на жилом секторе. А 128 пожаров вспыхнули в столице Приангарья. Если сравнивать с первыми месяцами прошлого года, то число пожаров сократились на 100 случаев. Об этом «КП»-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.

- Количество погибших на пожарах людей увеличилось на два человека и составило 58 человек, - рассказали в ведомстве. - Среди них 8 детей. 32 человека пострадали на пожарах. За аналогичный период прошлого года травмы на пожарах получили 45 человек.

Число погибших и пострадавших снижается из-за бдительности людей. Так, 16 марта прокуратура и МЧС наградили семерых жителей Иркутска, которые вытащили из пожара четрых детей и двоих взрослых. Ребята проходили мимо одного из домов СНТ «Зеленая горка», когда заметили дым.

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