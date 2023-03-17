На двух маршрутах Ангарска проезд подорожает до 40 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На двух маршрутах городского общественного транспорта в Ангарске повысят проезд до 40 рублей с 20 марта. Об этом пишет "Байкал24", ссылаясь на депутата Думы АГО Михаила Новикова.

-Мой номер атаковали жители округа. Причина - повышение стоимости проезда. От перевозчика внятного ответа нет, - написал он.

В связи с этим принято решение провести заседание профильной комиссии, пишет издание, цитируя слова Михаила Новикова.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что с 15 марта 2023 года в Иркутске запустили новый маршрут - №64. С этой даты перевозчик ООО «ИОТРАНС» официально приступил к обслуживанию маршрута №64 «СНТ "Кооператор" – мкр. Первомайский. В планах отправить на линию десять машин малого класса. Пока же на линии работают не все машины, в силу того, что проходит обкатка.

Также стало известно, что представители Иркутска поучаствовали во встрече городов трудовой доблести.