В Братске пострадал водитель опрокинувшейся в кювет фуры Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Этой ночью произошло ДТП вблизи станции Анзеби в Братске. Большегруз Man съехал с дороги в кювет, где опрокинулся. По предварительной информации, 32-летний водитель не справился с управлением. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- В результате мужчина бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Предстоит выяснить сотрудниками все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Приангарье суд вынес приговор мужчине, чья падчерица заявила о сексуальном насилии. Девочка рассказала, что все началось, когда ей исполнилось 7 лет. При этом мать школьницы была в курсе происходящего, но отказывалась верить ее словам. Раскрыть правду удалось благодаря случаю.