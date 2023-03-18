18 марта стартовали гастроли Иркутского музыкального театра по городам области

18 марта стартовали первые гастроли Иркутского музыкального театра. Фото: Минкульт Иркутской области

Сегодня, 18 марта, стартовали первые в этом году гастроли Иркутского областного музыкального театр. Начнут артисты с Ангарска. На сцене Дворца культуры «Нефтехимик» они представят весеннюю премьеру - мюзикл-водевиль «Сватовство гусара». Меньше чем через месяц его увидят и жители Саянска. Об этом сообщают в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

- В спектакле задействовано восемь актеров, используются компактные и мобильные декорации. Это дает возможность показывать постановку на небольших площадках и тем самым расширять географию творческих выездов театра в Приангарье, - отметили в минкульте.

Осенью труппа посетит Усолье-Сибирское и Нижнеудинск. Также «Сватовство гусара» ждут в поселке Чунский.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о художнике из Иркутска Валерии Фетисове. Мужчина вырос на песнях короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Мужчина на протяжении 10 лет писал портреты исполнителя и узнав о том, что вскоре хитмейкер посетит Приангарье, решил подарить ему коллекцию картин с его изображением.

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