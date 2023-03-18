В Ангарске прошла акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

18 марта ангарской гимназии № 8 прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В этом году 52 взрослых проверили свои знания, сев за школьную парту. Об этом сообщают в министерстве образования Иркутской области.

- На этот раз участники написали сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов, - рассказали в региональном минобре. - В прошлом году родители пробовали сдавать ЕГЭ по математике базового уровня.

Каждый раз организаторы акции стараются создать для родителей школьников обстановку, максимально схожую с реальным экзаменом. Участники прошли через металлоискатель, зарегистрировались и прослушали инструктаж, а после этого были вскрыты пакеты с контрольно-измерительными материалами.

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