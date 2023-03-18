Отборочный тур фестиваля «Байкальская звезда» пройдет в Иркутской области до 4 апреля

В Иркутске пробы пройдут 23 и 24 марта, в Зиме 27 и 28 марта. Фото: правительство Иркутской области.

Отборочный тур областного фестиваля детского и юношеского творчества «Байкальская звезда» проведут в Иркутской области. В уголках Приангарья просмотры состоятся в разные дни. Так, в Иркутске пробы пройдут 23 и 24 марта, в Зиме 27 и 28 марта, в Братске 30 и 31 марта и в Усолье-Сибирском 3 и 4 апреля. По традиции заключительный гала-концерт проведут в столице Приангарья 1 июня. Стоит отметить, что в текущем году фестиваль состоится в 24-й раз. Как обычно участие примут дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. Об этом сообщили «КП»-Иркутск в правительстве Иркутской области.

- Темами фестиваля станут: «Музыка на все времена» (номинации «Музыкальное творчество», «Хореография», «Цирковые номера»), «Великие сказочники и их герои» (номинации «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство»), «Портрет современника» (номинация «Фотография, компьютерная живопись (графика)»), «О героях нашего времени» (номинация «Художественное слово»), - рассказали в правительстве.

Впервые фестиваль состоялся 26 лет назад. Его целью было творческое развитие общества, приближение к активной жизни и концентрация внимания на одаренных детях. Участие в мероприятие принимают не только ребята, но и их родители, учителя, педагоги.

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