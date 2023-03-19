СКР начал проверку по факту экстренной посадки самолета Airbus A330 в Иркутске, следовавшего из Владивостока в Москву

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту экстренной посадки Airbus A330-343X в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- 19 марта 2023 года в 5:30 по местному времени Airbus A330-343X, следовавший из Владивостока в Москву, вынуждено приземлился в аэропорту Иркутска. Причиной стала техническая неисправность судна, высокое давление в тормозной системе, - говорится в сообщении ведомства.

На борту самолета находились 281 пассажир и 14 членов экипажа. При экстренной посадке никто не пострадал, авиалайнер не получил повреждений. Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России организовал доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта». Следователи и криминалисты СКР провели осмотр места происшествия, опросили членов экипажа и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.