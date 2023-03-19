Самолет, летевший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Иркутска

На борту находился 281 пассажир Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самолет Airbus А-330 экстренно приземлился в Иркутске. Рейс следовал из Владивостока в Москву, сообщили «КП» - Иркутск в пресс-службе аэропорта.

- На борту находился 281 пассажир. Никто не пострадал, - говорится в сообщении.

Причина экстренной посадки пока уточняется. Авиалайнер приземлился в воскресенье, в 05:30 по местному времени. Известно, что за пассажирами рейса из Москвы отправили резервный борт. Он вылетит из Иркутска в 16:30. Пассажиры экстренно приземлившегося самолета ожидали новый авиалайнер в аэропорту областного центра.

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