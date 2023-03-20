Умер Герман Братчиков, заместитель начальника полиции Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стали известные трагические новости. Умер Герман Братчиков, заместитель начальника полиции Иркутска. Полковник внутренней службы занимал должность руководителя отдела уголовного розыска. Об этом 19 марта 2023 года сообщило ИА IrkutskMedia.

Умер Герман Братчиков, заместитель начальника полиции Иркутска

Родился будущий правоохранитель в городе Дербент республики Дагестан. Молодой человек окончил Иркутское высшее военное училище авиации по специальности «самолеты, вертолеты и авиационные двигатели». После этого в 1996-м году поступил на службу в Кировское РОВД Иркутска. Его карьера началась с должности оперуполномоченного. В 2004 году Герман Викторович стал выпускником Восточно-Сибирского института МВД, а в 2011-м - возглавил отдел полиции №5 УМВД России по Иркутску. В этом же году его перевели на руководящую работу в управление МВД России по городу Иркутску, по линии уголовного розыска. В 2013-м году он успешно получил образование в Академии Управления МВД по специальности «руководители органов внутренних дел». В 2015 году назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе). С 2016 года и до момента смерти значился в должности заместителя начальника МУ МВД России «Иркутское».

Умер Герман Братчиков, заместитель начальника полиции Иркутска, на 50-м году жизни. Стоит отметить, что работе в правоохранительных органах сибиряк посвятил больше 25 лет.

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