Бензовоз перевернулся в Бодайбинском районе 20 марта Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На севере Приангарья полицейские работают на месте ДТП с бензовозом. По предварительной информации около 10 часов утра 20 марта в районе поселка Мамакан водитель грузовика «Man» не справился с управлением, из-за чего тот перевернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

-В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний мужчина не пострадал, - отмечают в ведомстве.

Информация о розливе топлива уточняется. Выясняют причины и обстоятельства случившегося. Тем временем сотрудники прокуратуры Бодайбо контролируют ход проверки. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, отмечают в ведомстве.

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