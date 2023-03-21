Еще 168 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
168 жителей Приангарья заболели коронавирусом по данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области на 21 марта 2023 года. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 366 394 случая инфицирования.
- За все время выздоровело 360 837 зараженных, - рассказали в ведомстве.
В минувшие сутки скончался пациент с коронавирусом. Причиной летального исхода стали сопутствующие COVID-19 заболевания. Всего из-за этого умерли 978 жителей области. Жизни 8902 человек оборвались из-за коварной инфекции.
Напомним, на Байкал обрушился ураганный ветер с порывами до 30-35 м/с. Туристов и местных жителей в МЧС об опасной погоде предупреждали, однако не все захотели менять свои планы, из-за чего попали в ловушку. Потерялись сразу несколько туристических групп. Три человека все еще не найдены.
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