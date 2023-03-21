Из-за урагана машины застряли на льду: 14 человек спасли на Байкале в непогоду, еще трое пропали без вести

Три человека пропали без вести на льду Байкала из-за ураганного ветра Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На Байкал обрушился ураганный ветер с порывами до 30-35 м/с. Туристов и местных жителей в МЧС об опасной погоде предупреждали, однако не все захотели менять свои планы, из-за чего попали в ловушку. Так, вечером 20 марта помощь спасателей понадобилась мужчине в Ольхонском районе. Его грузовик не мог продолжать путь из-за мощного шквала. Сибиряк остановился на льду в проливе Малого моря, пока через полчаса к нему не пришли на подмогу.

- Спасатели зафиксировали машину на льду с помощью строп, чтобы ее не унесло, и транспортировали водителя до берега, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Уже ближе к полуночи поступил звонок от водителя и пассажиров иномарки «Хонды Степвагон». Из-за плохой видимости они потеряли ориентир, чтобы добраться до поселка Листвянка. К счастью, сотрудники МЧС обнаружили машину и сопроводили до пункта назначения. Никто из пяти человек на пострадал.

- В 01.19 поступил новый вызов. Восемь человек ожидали помощи в автомобиле «Митсубиси Делика» в районе поселка Большие Коты, - рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. – Люди сбились с пути, не могут продолжать движение, заканчивается топливо. Пострадавших вскоре нашли и эвакуировали их в падь Черную до турбазы.

Всего за минувшие сутки из-за метели с озера было эвакуировано 14 человек, в том числе тургруппы и рыбаки. На их поиски ушло несколько часов. Еще трое – числятся пропавшими без вести.

- Еще раз напомним, что движение на озере Байкал допускается исключительно по действующей Ольхонской ледовой переправе, - обращают внимание спасатели.

Важно! При неблагоприятном прогнозе погоды дорога закрывается.

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