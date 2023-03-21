«Ушел из дома и не вернулся»: тайну исчезновения мужчины с татуировкой «will live» не могут раскрыть больше 1,5 лет

Без вести пропавшего Михаила Кузьменкова больше года разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские продолжают поиски без вести пропавшего Михаила Кузьменкова. В последний раз мужчину видели 9 июля 2021 года. Он ушел из дома по улице Розы Люксембург в Иркутске и больше не выходил на связь с близкими. О том, где сибиряк может находиться, неизвестно. Жителей Приангарья вновь просят взглянуть на ориентировку, чтобы помочь найти 31-летнего мужчину.

- На вид ему 29 лет, - описывают внешность исчезнувшего в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Высокого роста, спортивного телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Также у Михаила Кузьменкова присутствует отличительная примета: черная татуировка средних размеров с надписью «will live» на шее.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят передать информацию об этом в полицию по официальным номерам телефонов.

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