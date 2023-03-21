Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ИркутскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 6:20

«Ушел из дома и не вернулся»: тайну исчезновения мужчины с татуировкой «will live» не могут раскрыть больше 1,5 лет

Без вести пропавшего Михаила Кузьменкова больше года разыскивают в Иркутске
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Без вести пропавшего Михаила Кузьменкова больше года разыскивают в Иркутске

Без вести пропавшего Михаила Кузьменкова больше года разыскивают в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские продолжают поиски без вести пропавшего Михаила Кузьменкова. В последний раз мужчину видели 9 июля 2021 года. Он ушел из дома по улице Розы Люксембург в Иркутске и больше не выходил на связь с близкими. О том, где сибиряк может находиться, неизвестно. Жителей Приангарья вновь просят взглянуть на ориентировку, чтобы помочь найти 31-летнего мужчину.

- На вид ему 29 лет, - описывают внешность исчезнувшего в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Высокого роста, спортивного телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Также у Михаила Кузьменкова присутствует отличительная примета: черная татуировка средних размеров с надписью «will live» на шее.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят передать информацию об этом в полицию по официальным номерам телефонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Рассказала маме, но та избила за вранье»: извращенец больше 5 лет безнаказанно измывался над падчерицей за спиной у жены. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал