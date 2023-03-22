Что произошло после концерта Клавы Коки в Иркутске

Концерт Клавы Коки состоялся в Иркутске 21 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 21 марта, во дворце спорта «Труд» в Иркутске со своим сольным концертом зажигала звезда Клава Кока. В зале прозвучали любимые треки поклонников творчества певицы: «Краш», «Замуж», «Хочешь», «Нокаут» и многие другие. Хиты сопровождала яркая светомузыка и энергичные танцы. Казалось, что свободных мест в этот вечер практически не было. Фанаты были в восторге! Об этом говорят восторженные сообщения в соцсетях.

- Был с дочкой, но даже мне очень понравилось.

Хиты сопровождала яркая светомузыка и энергичные танцы. Фото: dao_hair_irk

- Если вы задавались вопросом, куда в городе пропали все девочки, то не переживайте. Они были на концерте Клавы Коки!

- Пока подростки наслаждались музыкой, папам пришелся по душей прекрасный наряд певицы, - делятся впечатлениями в сетях зрители.

- Родные, большое спасибо за концерт в Иркутске! - после концерта обратилась к своим фанатам Клава Кока в личном Telegram-канале.

Перед концертом Клава Кока посетила берег Байкала. Фото: соцсети Клавы Коки

К слову, перед выступлением артистка успела увидеть своими глазами Байкал и даже полежать на знаменитом льду озера. Однако приятные эмоции забылись после трагических вестей о гибели лидера группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. О своих переживаниях девушка рассказала подписчикам.

- Я обязательно выложу наши совместные видео, но чуть позже. Сейчас перевариваю трагедию с группой Cream Soda… покойтесь с миром, ребята… нет слов, не могу прийти в себя и осознать, что только сегодня сама бегала по льду. А жизнь порой такая хрупкая, как ледышка. Соболезнования родным и близким.

Следующий официальный сольный концерт Клавы Коки запланирован на 6 апреля 2023 года в Крокус Сити Холле в Москве.

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