Иркутскую артистку Наталию Королеву наградили главной театральной премией России. Фото: министерство культуры Иркутской области

Актрису Иркутского драмтеатра Наталию Королеву наградили премией «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Награду ей вручили в стенах Большого театра России. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Наталия Королева – народная артистка России, легенда иркутской сцены. Она работает в драмтеатре уже 40 лет, - рассказывают в региональном минкульте. - За это время сыграла десятки ролей мирового и отечественного репертуара. Одна из лучших ее героинь – старуха Анна из спектакля «Последний срок» по пьесе Валентина Распутина. Наталия Королева является лауреатом премии губернатора Иркутской области, награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», является почетным гражданином Иркутской области.

Ранее «Золотой маски» был удостоен один артист из Иркутской области – Виталий Венгер.

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