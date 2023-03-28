800 тыс руб выплатят браконьеры за убийство медведицы и трех медвежат в Иркутской области Фото: Прокуратура Иркутской области

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор охотникам, застрелившим медведицу и трех ее медвежат в лесах Качугского района в 2021 году. Мужчины приехали из Иркутска, Черемхово и Усть-Ордынского. Компания выследила семейство диких животных, учинили расправу, после чего разделали туши. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Впоследствии автомобиль с охотниками был остановлен сотрудниками полиции. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли шкуры и останки животных, а также ружья, - рассказали в ведомстве.

Как итог: мужчинам назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 3,5 лет условно с испытательным сроком 2 года. Более того им запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с охотой на протяжении двух лет. Огнестрельное оружие у осужденных конфисковано в доход государства, а останки бурых медведей будут уничтожены. Также прокуратура Качугского района направила иск с требованием о возмещении сибиряками ущерба, который по оценкам специалистов составил свыше 800 тысяч рублей. Суд его полностью удовлетворил.

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