Приехавших на машинах туристов обязали покинуть Ольхон до закрытия переправы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Туристов, приехавших на Ольхон на личных автомобилях, просят покинуть остров до закрытия ледовой переправы. К слову, проехать по дороге будет невозможно уже с завтрашнего дня, 29 марта. Такие меры связаны с появлением многочисленных торосов и трещин из-за резкого потепления.

- У берегов, на въездах на переправу, лед уже практически разрушился. Из-за высоких дневных температур изменилась структура льда, и его безопасность уже не зависит от толщины. Лед рыхлый, на поверхности льда местами талая вода, - отмечают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Местными властями будет организована работа судна на воздушной подушке, которое будет перевозить людей, продукты первой необходимости, медикаменты и другие грузы до открытия навигации.

Напомним, ранее очередной автомобиль ушел на дно Байкала. Его водитель грубо нарушил действующие правила о запрете выезда на лед. Особенно это актуально, когда в регион пришло резкое потепление. Иномарка провалилась в воду в местности Широкая и провалилась на глубину двух метров.