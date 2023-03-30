Развитие газохимического кластера региона обсудили в Усть-Куте Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев съездили в Усть-Кут в рамках рабочей встрече. На ней они обсудили вопросы создания в регионе газохимического кластера. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Тот проект газохимического комплекса, который реализуют в Иркутской области, позволяет использовать потенциал запасов углеводородов для развития территорий. Он является ярким примером успешного государственно-частного партнёрства, – отметил Анатолий Серышев.

Губернатор региона обратил внимание на то, что такой кластер станет мощным импульсом для развития области.

С его слов, Усть-Кут может стать крупнейшим транспортным хабом. Он сможет обслуживать районы Крайнего Севера, Республику Саха и Дальний Восток, страны Азиатско-Тихоокеанского региона.