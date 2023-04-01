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НовостиОбщество1 апреля 2023 8:17

В Иркутске на водотоке падь Плишкина 31 марта 2023 года начала подниматься вода

Елена СИНИЦА
В Иркутске на водотоке падь Плишкина 31 марта 2023 года начала подниматься вода

В Иркутске на водотоке падь Плишкина 31 марта 2023 года начала подниматься вода

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Правобережном округе Иркутска коммунальные службы занялись противопаводковыми работами на водотоке падь Плишкина. Как говорят в пресс-службе городской администрации, вечером 31 марта подъем воды был вблизи улицы Сиреневая СНТ «Текстильщик».

-Талые воды идут с полей Иркутского района, русло с этим не справляется. Ночью аварийная служба занималась пропариванием русла, тогда вода стала уходить. Сейчас работы продолжаются, - говорит глава Правобережного округа Иркутска Елена Торохова.

В частности, спасатели пробивают узкие места, очищают русло от наплыва шуги. Уровень воды постепенно снижается.

На месте работают девять человек и пять единиц техники. На случай ухудшения обстановки в округе готовы пункты временного размещения.

Ранее также стало известно, что в Иркутской области главу муниципалитета признали виновной в уничтожении огнем 70 квартир.