В Иркутске на водотоке падь Плишкина 31 марта 2023 года начала подниматься вода Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Правобережном округе Иркутска коммунальные службы занялись противопаводковыми работами на водотоке падь Плишкина. Как говорят в пресс-службе городской администрации, вечером 31 марта подъем воды был вблизи улицы Сиреневая СНТ «Текстильщик».

-Талые воды идут с полей Иркутского района, русло с этим не справляется. Ночью аварийная служба занималась пропариванием русла, тогда вода стала уходить. Сейчас работы продолжаются, - говорит глава Правобережного округа Иркутска Елена Торохова.

В частности, спасатели пробивают узкие места, очищают русло от наплыва шуги. Уровень воды постепенно снижается.

На месте работают девять человек и пять единиц техники. На случай ухудшения обстановки в округе готовы пункты временного размещения.

Ранее также стало известно, что в Иркутской области главу муниципалитета признали виновной в уничтожении огнем 70 квартир.