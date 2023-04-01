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НовостиОбщество1 апреля 2023 10:55

Делегация Иркутской области выступила на семинаре по выплатам пострадавшим от ЧС

Участие в нем приняли представители субъектов, наиболее подверженных ЧС
Елена СИНИЦА
Делегация Иркутской области выступила на семинаре по выплатам пострадавшим от ЧС

Делегация Иркутской области выступила на семинаре по выплатам пострадавшим от ЧС

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Состоялся межрегиональный семинар по вопросам организации предоставления выплат гражданам, которые пострадали из-за чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Своим опытом поделилась и Иркутская область. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Семинар организовало министерство труда и социальной политики Приморского края. Участие в нем приняли представители субъектов, наиболее подверженных ЧС: Приморского края, Бурятии, Иркутской области, Якутии и Ставропольского края, - говорят в правительстве.

Так, от Иркутской области с докладом выступил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Владимир Родионов выступил на семинаре с докладом об опыте Иркутской области организации выплат гражданам, пострадавшим при паводке летом 2019 года.

С его слов, ведомство выплачивало компенсации не только в виду режима чрезвычайно ситуации, но и обследовало жилье, занималось эвакуацией учреждений и граждан, а зачастую вместе с МЧС спасало людей.

Сейчас же регион принимает участие в пилотном проекте по разработке механизма перевода заявлений от граждан, пострадавших в результате ЧС, в электронный вид.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на водотоке падь Плишкина 31 марта 2023 года начала подниматься вода.