Делегация Иркутской области выступила на семинаре по выплатам пострадавшим от ЧС Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Состоялся межрегиональный семинар по вопросам организации предоставления выплат гражданам, которые пострадали из-за чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Своим опытом поделилась и Иркутская область. Об этом рассказали в правительстве региона.

- Семинар организовало министерство труда и социальной политики Приморского края. Участие в нем приняли представители субъектов, наиболее подверженных ЧС: Приморского края, Бурятии, Иркутской области, Якутии и Ставропольского края, - говорят в правительстве.

Так, от Иркутской области с докладом выступил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Владимир Родионов выступил на семинаре с докладом об опыте Иркутской области организации выплат гражданам, пострадавшим при паводке летом 2019 года.

С его слов, ведомство выплачивало компенсации не только в виду режима чрезвычайно ситуации, но и обследовало жилье, занималось эвакуацией учреждений и граждан, а зачастую вместе с МЧС спасало людей.

Сейчас же регион принимает участие в пилотном проекте по разработке механизма перевода заявлений от граждан, пострадавших в результате ЧС, в электронный вид.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на водотоке падь Плишкина 31 марта 2023 года начала подниматься вода.