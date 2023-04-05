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НовостиОбщество5 апреля 2023 5:48

Ограничения движения на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области сняты

Погода нормализовалась
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Ограничения движения на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области сняты

Ограничения движения на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области сняты

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В Госавтоинспекции Иркутской области предупредили о снятии объявленных утром 5 апреля ограничений движения на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Речь идет о двух участках , с 30 по 85 км и с 26 по 100 км. Ранее на месте дежурили пять экипажей ДПС. Это связано с испортившейся погодой и как следствие, плохой видимостью.

В настоящее время снегопад прекратился. Комбинированные дорожные машины привели проезжую часть в порядок. Автобусы и большегрузы могут свободно двигаться по автодороге без риска попасть в ДТП.

Напомним, утром 5 апреля на Иркутск обрушились снег и метели, которые вызвали пробки и аварии. До конца дня ожидается переменная облачность, временами небольшие осадки, ветер северо-западный с порывами 15-18 м/с, температура +1…+3 градуса. Однако вскоре синоптики обещают потепление до +17. Когда? Рассказываем.