Снег "порадовал" не только иркутян, но и жителей Ангарска. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Погода снова преподносит сюрпризы. Снег в Иркутске утром 5 апреля едва ли кого-то порадовал. Многим пришлось пробираться на работе сквозь настоящую снежную стену, из-за гололеда не обошлось без пробок и мелких ДТП.

На улицах Иркутска из-за гололеда не обошлось без пробок и мелких ДТП. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

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Снег в Иркутске 5 апреля 2023

- 5 апреля ожидается переменная облачность, временами небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с, температура +1…+3, - рассказывают в Иркутском гидрометцентре.

Из-за плюсовой температуры снег тут же тает, на дорогах каша, а к вечеру, когда станет прохладнее, снова ожидается гололед и пробки. Так что водителям стоит быть осторожнее.

К вечеру из-за гололеда снова могут быть пробки. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Зато синоптики дали неожиданный и очень приятный прогноз на ближайшие дни. Снег в Иркутске 5 апреля 2023 нужно потерпеть только один день, а уже к концу недели весна сжалится над нами и, наконец, подарит теплую погоду: в пятницу, 7 апреля, воздух прогреется до +16 градусов!

Хотя погода в апреле все же нестабильна. По данным Гидрометцентра России, в ближайшую неделю по ночам столбик термометра будет упорно опускаться ниже ноля, а в отдельные дни и ночи снова ожидается снег в Иркутске. Так, снегопад прогнозируют в ночь на субботу, 8 апреля. На выходные 6 и 7 апреля обещают достаточно теплую погоду, до +7 градусов, но, увы, погреться на солнце не получится - будет пасмурно. В начале следующей рабочей недели снова может выпасть снег.

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