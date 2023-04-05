Ограничение для большегрузов и автобусов ввели на трассе «Байкал» 5 апреля. Фото: Упрдор "Прибайкалье"

Снегопад и метель, обрушившиеся на Приангарье утром 5 апреля, стали причиной плохой видимости на дорогах. С 10:15 на федеральной трассе Р-258 «Байкал» введено ограничение для большегрузных автомобилей и автобусов. Это касается участка с 26-го по 100-ый километр. Об этом корреспонденту «КП»-Иркутск сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- В настоящее время на расчистке проезжей части работают шесть комбинированных дорожных машин и автогрейдер, - отмечают в учреждении.

Напомним, ранее жителей Иркутской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях. По информации МЧС, в регионе с 20:00 4 апреля и до 20:00 5 апреля ожидаются снег и ветер с порывами до 18 м/с. Ночью похолодает до -3 градусов.

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