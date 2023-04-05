Ограничение движения для большегрузов ввели на трассе «Байкал» с 30 по 85 км Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Еще одно ограничение для большегрузов и автобусов ввели на федеральной трассе Р-258 «Байкал» 5 апреля. Из-за снегопада и метели плохая видимость сохраняется в Шелеховском и Слюдянском районах. Речь идет об участке с 30-го по 85-ый километр. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- В настоящий момент на данном участке трассы пять экипажей ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения и осуществляют контроль за сложившейся ситуацией, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее на трассе Р-258 «Байкал» было введено ограничение для большегрузных автомобилей и автобусов на участке с 26-го по 100-ый километр. В настоящее время на расчистке проезжей части работают шесть комбинированных дорожных машин и автогрейдер

С 12:00 5 апреля ограничения на участке с 30 по 85 км сняты полицейскими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Парни говорили, что вместо ног у нас «копыта»: сестры-близнецы из Иркутска с редким диагнозом стали героинями телешоу. (подробности)

Обаятельный и чуткий, ему 32 и он... альфонс? Как красавчик из соцсетей вогнал в миллионные долги мать-одиночку и других жертв (подробности)

На обед - вареная картошка, вместо автобуса хожу с работы пешком: журналист из Иркутска начала эксперимент по проживанию на МРОТ. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08