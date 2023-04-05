18 ледовых переправ продолжают работать в Иркутской области 5 апреля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Три ледовые переправы закрыли в Приангарье 4 апреля. Неудовлетворительным признали состояние дорог на реке Уде в Нижнеудинском районе, между поселками Казачья и Бадарановка, а также в Усть-Илимском районе на Усть-Илимском водохранилище. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Съезды к переправам перекрыты, выставлены знаки, запрещающие движение транспортных средств, - отмечают в ведомстве.

Автомобилистов настоятельно просят не рисковать своими жизнями и не нарушать правила.

На 18 переправах, которых все еще действуют, ведется ежедневный мониторинг качества льда. В случае ухудшения обстановки их сразу же закроют.

Напомним, двух организаторов нелегального игорного бизнеса и шесть работников задержали в Иркутске. Клиентов подпольных казино принимали в нежилых помещениях в зданиях на улицах Байкальская, Сибирских Партизан, Октябрьской Революции, Коммунистическая. Следователи СК изъяли столы для покера, фишки, игральные карты, компьютеры и телефоны подозреваемых, а также всю документацию и деньги.

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