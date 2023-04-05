Организаторов сети подпольных казино задержали в Иркутске

Организаторов нелегального казино отпустили под подписку о невыезде. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Столы для игры в покер, десятки колод карт, игральные фишки. Такая картина предстала перед глазами следователей, когда они нагрянули в одно из нежилых помещений в городе Иркутске, где по их данным проводились незаконные азартные игры. На месте были задержаны два организатора нелегального игорного заведения и шестеро работников. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Следователи возбуждили уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой».

В ходе расследования было проведено больше десятка обысков, как в домах и квартирах подозреваемых, так и в «филиалах» подпольного казино. Всего их было четыре. Они находились в нежилых помещениях в зданиях на улицах Байкальская, Сибирских Партизан, Октябрьской Революции, Коммунистическая.

Сотрудники СК изъяли те самые столы для игры в покер, фишки, игральные карты, компьютерную технику и телефоны подозреваемых, также всю документацию и деньги, полученные от незаконного «бизнеса».

- Организованная группа лиц действовала на территории Иркутска с мая 2022 года, - рассказали в Следственном комитете региона. – Разместили игровые автоматы и другое оборудование, наняли персонал для проведения игр. Деньги посетителей меняли на фишки, которые использовались в качестве ставок в азартных карточных играх.

Расследование данного уголовного дела продолжается. Арестованных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, накануне в Иркутске сообщалось об уголовном деле о многомиллионном подкупе, подозревамым по которому проходит экс-глава одной из управляющих компаний - подробности здесь. Также транспортные полицейские на днях возбудили уголовное дело о хищении 34 миллионов рублей, выделенных на развитие железнодорожной инфраструктуры - подробности.

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