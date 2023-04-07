Прогноз погоды в Иркутске на 7 апреля обещает ясный день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятница для жителей областного центра будет теплой - погода в Иркутске на 7 апреля обещает ясный день.

Погода в Иркутске на 7 апреля 2023 года

В течение дня не ожидается серьезных осадков и сильного ветра.

- В городе переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура +15...+17, - сообщается в местном гидрометцентре.

Как сообщала ранее “КП-Иркутск”, в выходные в Иркутске температура достигнет отметки +11. Однако, в ночь на субботу ожидается снижение до -3 и небольшой дождь. Воскресение 9 апреля прогнозируется облачным, но без осадков.

Что касается погоды в отдельных районах Иркутской области 7 апреля, то она может принести сюрпризы в виде мокрого снега в первой половине дня.

- Будет переменная облачность, без существенных осадков, в северных районах небольшой мокрый снег, в Усть-Илимском районе небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, в западных и северных районах местами порывы 15-20 м/с, температура +13...+18, при облачной погоде +3...+8, на севере Катангского района 0...+5, - передают специалисты.

Таков прогноз погоды в Иркутске 7 апреля.