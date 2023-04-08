В Нижнеудинске 8 апреля 2023 года работник сорвался с козлового крана и погиб. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Нижнеудинская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства смертельного травмирования работника железнодорожного предприятия в Нижнеудинске. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-По предварительной информации, 8 апреля примерно в 11.40 работник

предприятия железнодорожного транспорта выполнял работы на станции Нижнеудинск. В один момент он сорвался с козлового крана, от полученных травм скончался, - говорят в прокуратуре.

К месту происшествия уже выехал Нижнеудинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа и МВД.

Сейчас проводятся надзорные мероприятия, позднее будет дана оценка соблюдению работниками законодательства об охране труда.

Ранее сообщалось, что за сутки 7 апреля 2023 года в Иркутской области потушили девять возгораний. Все они произошли из-за безответственности людей.