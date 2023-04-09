Один лесной пожар на площади в 35.5 гектаров потушили в Иркутской области за сутки
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Приангарье за сутки потушили один лесной пожар. Площадь, на которой разгорелось пламя, достигла 35.5 гектаров, из них 12.5 - не лесные. Огонь вспыхнул в 19 километрах от села Ишидей в Нижнеудинском районе Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
- Предварительно причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, - рассказали специалисты. - В тушении этого пожара участвовало 20 человек, в том числе 16 работников лесопожарных формирований. Было задействовано шесть единиц техники.
Напомним, в регионе с 6 апреля на территории 23 лесничеств введен особый противопожарный режим. Снежный покров на большинстве земель Приангарья уже сошел, все силы пожаротушения находятся в максимальной боевой готовности, созданы оперативные штабы, работают специальные диспетчерские службы.
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