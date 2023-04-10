В Иркутском районе утром 10 апреля загорелся склад пиломатериалов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные и добровольцы ликвидируют пожар на складе пиломатериала в деревне Столбова Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своем телеграм-канале.

-Информация о пожаре поступила в 11.10, однако пожар был обнаружен поздно. В переулке Производственном очевидцы увидели черный дым, который шел с огороженной территории, где хранится пиломатериал, - рассказывают спасатели.

Еще сильнее пламя разгорелось из-за сильного ветра и большого объема горючего материала. К тушению пожара привлекли огнеборцев МЧС России, областной пожарно-спасательной службы и добровольной пожарной команды села Урик.

Несмотря на сложные метеоусловия пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.

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