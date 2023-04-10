СК завел уголовное дело из-за нападения стаи собак на 7-летнего мальчика в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Следователи СК завели уголовное дело о халатности по факту нападения стаи собак на семилетнего ребенка в Иркутске. Это произошло в субботу днем, 8 апреля 2023 года. Возле дома, расположенного на улице Шпачека в микрорайоне Иркутск II, на школьника набросились бродячие животные. С множественными укушенными ранами лица, головы и тела его доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР России по Иркутской области.

- В рамках расследования уголовного дела выясняются все обстоятельства инцидента, - отмечают в ведомстве. - Истребована необходимая документация, допрашиваются должностные лица, ответственные за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

Напомним, ранее ситуацию поставили на особый контроль в администрации города. Семье мальчика пообещали оказать всю необходимую помощь. Прокуратура Ленинского района также проводит проверку. Правоохранители внесли представление председателю комитета городского обустройства мэрии.

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