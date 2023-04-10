В Ангарске сотрудник исправительной колонии попал под уголовку за взятку в 39 тысяч

В Ангарске сотрудника исправительной колонии попал под уголовку за взятку в 39 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Иркутской области в своих социальных сетях.

-Дело завели в отношении сотрудника ФКУ «Исправительная колония №7». Он подозревается в получении взятки, - говорят в следственном комитете.

По имеющейся информации, с марта по апрель 2023 года мужчина занимал должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии.

Он получил от осужденного, отбывающего наказание в указанном исправительном учреждении, взятку в размере 39 тысяч рублей. Взятка давалась за получение мобильных телефонов.

Сейчас следователи проводят проверку, сотрудник отстранен от своих обязанностей. Расследование уголовного дела продолжается, говорят в следственном комитете.