Энергетики восстановили электроснабжение в Иркутске и Иркутском районе 10 апреля 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Ресурсоснабжающая компания восстановила электроснабжение в Иркутске и Иркутском районе. Оно было нарушено в понедельник, 10 апреля, из-за сильного ветра и мокрого снега. Об этом сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

"Электроснабжение восстановлено", - говорят в компании.

Напомним, что частичное отключение электричества произошло в трех районах областной столицы, а также в семи поселениях Иркутского района, в СНТ по Байкальскому тракту.

По данным иркутских синоптиков, 10 апреля порывы ветра в столице региона достигали 21 метра в секунду, а по области и того больше - 26 метров в секунду.

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