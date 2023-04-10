Режим повышенной готовности действовал в Иркутской области 10 апреля 2023 года из-за непогоды

10 апреля в Иркутской области все оперативные службы региона перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

- Снег с сильным порывистым ветром до 26 м/с. Утром было ограничено движение для большегрузов на трассе «Байкал», - написал глава региона.

Он обратил внимание, что из-за низкой видимости и сильных порывов ветра по трассе передвигаться было небезопасно. На всех трактах работала дорожная техника.

Порывами ветра локально было нарушено энергоснабжение в Усольском, Шелеховском, Иркутском районе, Ангарском городском округе и в нескольких округах Иркутска.

Мы также сообщали, что энергетики восстановили электроснабжение в Иркутске и Иркутском районе 10 апреля 2023 года. Оно было нарушено в понедельник, 10 апреля, из-за сильного ветра и мокрого снега.