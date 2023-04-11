Ищут уже месяц: в Иркутске ведутся поиски 52-летней Любови Петровой Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшую Любовь Петрову. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- На днях с заявлением о розыске в отдел полиции обратилась ее знакомая. Заявительница рассказала, что пропавшая с 4 марта не выходит на связь и по месту жительства ее также нет, - говорят в МВД.

Что касается примет, то рост женщины около 155 сантиметров, она плотного телосложения и имеет европейский тип лица. Волосы темно-русые, прямые до плеч, глаза серо-зеленые.

Женщина была одета в фиолетовый пуховик, с мехом на капюшоне и черную вязаную шапку с люрексом. На ногах черные ботинки.

Ранее сообщалось, что в Братске 4 апреля 2023 года двое молодых людей до смерти избили местного жителя. Обвиняемые - братья стали избивать мужчину кулаками и палкой. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале.

Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Любови Петровой сообщить по телефонам: 8(3952) 44-44-04, 21-39-30, 8-950-132-48-88 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).