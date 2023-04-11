Из Иркутска в ночь на 11 апреля вылетел борт с автомобилями для военнослужащих на Донбассе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В ночь на 11 апреля из Иркутской области вылетел борт военно-транспортной авиации с автомобилями для военнослужащих в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Так, было отправлено четыре автомобиля, квадроцикл, оборудование и посылки, - говорят в правительстве.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, активную помощь оказывают и жители Иркутской области. Они закупают необходимое снаряжение, передают личную технику.

Второй борт с тремя автомобилями и гуманитарной помощью для бойцов планируется к отправке во второй половине дня. Кроме этого, на этом же борту отправят кинологов с собаками, чтобы те помогали в поисках взрывчатых веществ.

Помимо этого, 12 апреля из Иркутска отправляется железнодорожный состав с 24 автомобилями.

Ранее сообщалось, что подведены итоги ежегодного конкурса «Почетная семья Иркутской области».